Наступательные операции ВСУ на Бахмутском направлении продолжаются: карты боев ISW

Вооруженные силы Украины ведут активные боевые действия в районе Бахмута, продолжаются наступательные операции. Войска РФ перешли к обороне города.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Бои в Донецкой области
Чеченский отряд "Ахмат" действует, грабит и снимает сценические боевые видео в юго-западной части города Донецка.
Ночью, 10 июня, российская оккупационная армия атаковала дронами Одесскую область, есть погибшие и раненые.
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