Наступальні операції ЗСУ на Бахмутському напрямку тривають: карти боїв ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили російські наземні атаки поблизу Білогорівки та Веселого. Представник російського Південного угруповання військ заявив, що російські сили відбили три наземні атаки українських військ на Лисичанському напрямку.

Російський блогер заявив, що обмежені бойові дії поблизу Білогорівки тривають, і стверджував, що 123-я мотострілецька бригада "ЛНР" незначно просунулася в цьому районі. Опубліковані 9 червня геолокаційні кадри показують, що російська 24-та окрема гвардійська бригада спецназу продовжує діяти в районі Кремінної.

Речник українського Східного угруповання військ полковник Сергій Череватий заявив, що російські сили чекають українських атак на Луганському напрямку, але не знають де саме ЗСУ наступатимуть.



Бої у Донецькій області

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська ведуть активні дії в районі Бахмута. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що операції українських сил на Бахмутському напрямку тривають, а в Бахмуті російські війська обороняються.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що 9 червня російські та українські війська провели 15 боїв поблизу Бахмута. Російський блогер стверджував, що українські сили здійснили обмежене просування на захід від Берхівки і в напрямку Кліщіївки.

Повідомляється, що українські сили проводили штурмові операції поблизу Дубово-Василівки. У Генштабі України заявили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу: Оріхово-Василівки, Богданівки, Іванівського, Білої Гори та Ступочків.

У Генштабі України зазначили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Опитного, Північного та Невельського. Українські сили відбили російські атаки поблизу Мар’їнки. Чеченський загін "Ахмат" діє, грабує та знімає сценічні бойові відео в південно-західній частині міста Донецька.

"Південна вісь"

Українські сили, 9 червня, продовжували обмежені наземні атаки на адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями та досягли незначних успіхів. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ досягли успіхів на схід від Благодатного.

У Генштабі України повідомили, що російська авіація завдала ударів поблизу Благодатного, що свідчить про те, що поблизу населеного пункту діють українські сили. Міноборони РФ повідомило, що російські війська відбили чотири українські атаки на південь і південний захід від Великої Новосілки.

Російські джерела стверджували, що в ніч з 8 на 9 червня українські війська посилили наземні штурми на південь і південний схід від Оріхова і продовжували атакувати російські позиції протягом дня. Російські блогери стверджували, що українські сили прорвали перші лінії оборони російських військ у цьому районі.

Українські війська продовжували завдавати ударів по тилових позиціях Росії на півдні України 8 і 9 червня. Російські та українські джерела стверджували про вибухи в Бердянську Запорізької області. В РФ припускали, що українські війська завдали удару по місту ракетами Storm Shadow.

Опубліковані 9 червня геолокаційні кадри показують наслідки українського удару по російському військовому штабу на Арабатській косі на південь від Генічеська Херсонської області. Російські джерела стверджували, що українські війська завдали удару ракетами Storm Shadow.