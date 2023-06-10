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Наступательные операции ВСУ на Бахмутском направлении продолжаются: карты боев ISW

Новина українською →
Суббота 10 июня 2023 04:51
Наступательные операции ВСУ на Бахмутском направлении продолжаются: карты боев ISW Фото: ВСУ проводит наступательные операции на Бахмутском направлении (facebook com MinistryofDefence)
Автор: Максим Шушко

Вооруженные силы Украины ведут активные боевые действия в районе Бахмута, продолжаются наступательные операции. Войска РФ перешли к обороне города.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразили российские наземные атаки вблизи Белогоровки и Веселого. Представитель российской Южной группировки войск заявил, что российские силы отразили три наземных атаки украинских войск на Лисичанском направлении.

Российский блогер заявил, что ограниченные боевые действия вблизи Белогоровки продолжаются, и утверждал, что 123-я мотострелковая бригада "ЛНР" незначительно продвинулась в этом районе. Опубликованные 9 июня геолокационные кадры показывают, что российская 24-я отдельная гвардейская бригада спецназа продолжает действовать в районе Кременной.

Спикер украинской Восточной группировки войск полковник Сергей Череватый заявил, что российские силы ждут украинских атак на Луганском направлении, но не знают, где именно ВСУ будут наступать.
Наступательные операции ВСУ на Бахмутском направлении продолжаются: карты боев ISW

Бои в Донецкой области

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска ведут активные действия в районе Бахмута. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что операции украинских сил на Бахмутском направлении продолжаются, а в Бахмуте российские войска обороняются.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что 9 июня российские и украинские войска провели 15 боев вблизи Бахмута. Российский блогер утверждал, что украинские силы совершили ограниченное продвижение к западу от Берховки и в направлении Клищиевки.

Сообщается, что украинские силы проводили штурмовые операции вблизи Дубово-Василовки. В Генштабе Украины заявили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки, Богдановки, Ивановского, Белой Горы и Ступочков.

В Генштабе Украины отметили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Опытного, Северного и Невельского. Украинские силы отразили российские атаки вблизи Марьинки. Чеченский отряд "Ахмат" действует, грабит и снимает сценические боевые видео в юго-западной части города Донецка.

Наступательные операции ВСУ на Бахмутском направлении продолжаются: карты боев ISWНаступательные операции ВСУ на Бахмутском направлении продолжаются: карты боев ISW"Южная ось"

Украинские силы, 9 июня, продолжали ограниченные наземные атаки на административной границе между Донецкой и Запорожской областями и добились незначительных успехов. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ добились успехов к востоку от Благодатного.

В Генштабе Украины сообщили, что российская авиация нанесла удары вблизи Благодатного, что свидетельствует о том, что вблизи населенного пункта действуют украинские силы. Минобороны РФ сообщило, что российские войска отразили четыре украинских атаки к югу и юго-западу от Великой Новоселки.

Российские источники утверждали, что в ночь с 8 на 9 июня украинские войска усилили наземные штурмы к югу и юго-востоку от Орехова и продолжали атаковать российские позиции в течение дня. Российские блоггеры утверждали, что украинские силы прорвали первые линии обороны российских войск в этом районе.

Украинские войска продолжали наносить удары по тыловым позициям России на юге Украины 8 и 9 июня. Российские и украинские источники утверждали о взрывах в Бердянске Запорожской области. В РФ предполагали, что украинские войска нанесли удар по городу ракетами Storm Shadow.

Опубликованные 9 июня геолокационные кадры показывают последствия украинского удара по российскому военному штабу на Арабатской косе к югу от Геническа Херсонской области. Российские источники утверждали, что украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow.

Украинские чиновники продолжают сообщать, что снижение уровня воды в Каховском водохранилище не угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции. Энергоатом сообщил, 9 июня, что ситуация на ЗАЭС остается стабильной и контролируемой, а в водоеме достаточно воды для охлаждения объекта. Отмечается, что ЗАЭС получит доступ к охлаждению даже при минимально возможных уровнях воды в Каховском водохранилище.

Наступательные операции ВСУ на Бахмутском направлении продолжаются: карты боев ISWНаступательные операции ВСУ на Бахмутском направлении продолжаются: карты боев ISW

Ночью, 10 июня, российская оккупационная армия атаковала дронами Одесскую область, есть погибшие и раненые.

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Наступательные операции ВСУ на Бахмутском направлении продолжаются: карты боев ISW
Наступательные операции ВСУ на Бахмутском направлении продолжаются: карты боев ISW
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