Наступательные операции ВСУ на Бахмутском направлении продолжаются: карты боев ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразили российские наземные атаки вблизи Белогоровки и Веселого. Представитель российской Южной группировки войск заявил, что российские силы отразили три наземных атаки украинских войск на Лисичанском направлении.

Российский блогер заявил, что ограниченные боевые действия вблизи Белогоровки продолжаются, и утверждал, что 123-я мотострелковая бригада "ЛНР" незначительно продвинулась в этом районе. Опубликованные 9 июня геолокационные кадры показывают, что российская 24-я отдельная гвардейская бригада спецназа продолжает действовать в районе Кременной.

Спикер украинской Восточной группировки войск полковник Сергей Череватый заявил, что российские силы ждут украинских атак на Луганском направлении, но не знают, где именно ВСУ будут наступать.



Бои в Донецкой области

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска ведут активные действия в районе Бахмута. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что операции украинских сил на Бахмутском направлении продолжаются, а в Бахмуте российские войска обороняются.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что 9 июня российские и украинские войска провели 15 боев вблизи Бахмута. Российский блогер утверждал, что украинские силы совершили ограниченное продвижение к западу от Берховки и в направлении Клищиевки.

Сообщается, что украинские силы проводили штурмовые операции вблизи Дубово-Василовки. В Генштабе Украины заявили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки, Богдановки, Ивановского, Белой Горы и Ступочков.

В Генштабе Украины отметили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Опытного, Северного и Невельского. Украинские силы отразили российские атаки вблизи Марьинки. Чеченский отряд "Ахмат" действует, грабит и снимает сценические боевые видео в юго-западной части города Донецка.

"Южная ось"

Украинские силы, 9 июня, продолжали ограниченные наземные атаки на административной границе между Донецкой и Запорожской областями и добились незначительных успехов. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ добились успехов к востоку от Благодатного.

В Генштабе Украины сообщили, что российская авиация нанесла удары вблизи Благодатного, что свидетельствует о том, что вблизи населенного пункта действуют украинские силы. Минобороны РФ сообщило, что российские войска отразили четыре украинских атаки к югу и юго-западу от Великой Новоселки.

Российские источники утверждали, что в ночь с 8 на 9 июня украинские войска усилили наземные штурмы к югу и юго-востоку от Орехова и продолжали атаковать российские позиции в течение дня. Российские блоггеры утверждали, что украинские силы прорвали первые линии обороны российских войск в этом районе.

Украинские войска продолжали наносить удары по тыловым позициям России на юге Украины 8 и 9 июня. Российские и украинские источники утверждали о взрывах в Бердянске Запорожской области. В РФ предполагали, что украинские войска нанесли удар по городу ракетами Storm Shadow.

Опубликованные 9 июня геолокационные кадры показывают последствия украинского удара по российскому военному штабу на Арабатской косе к югу от Геническа Херсонской области. Российские источники утверждали, что украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow.