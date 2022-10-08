Наступ ЗСУ у Луганській області та штурми неподалік Херсона: карти боїв на ранок

Кремінна-Сватове на заході Луганської області. Росіяни стягують на цей напрямок додаткові сили, аби стримати штурми. Водночас важливою залишається траса R66 (дорога Сватове-Кремінна).

За даними ISW, до Лисичанська прибули бойовики ПВК "Вагнера". Росіяни бояться, що ЗСУ можуть почати штурми у цьому напрямку, тому посилюються найманцями.

Окупанти вчора намагалися атакувати на північ від Харкова, проте без успіхів. Також ворог продовжує обстрілювати звільнений Куп'янськ та інші населені пункти.

Донбас

У Донецькій області після двох днів активних боїв зупинилося просування ворога. Окупанти, ймовірно, змогли захопити Веселу Долину та Зайцеве поблизу Бахмуте.

Аналітики вважають, що російські сили посилюють наступи на цьому напрямку, щоб захопити Бахмут та Соледар. До цього ворог залучає сили, які раніше базувалися в Чечні.

Південь

У Херсонській області продовжують бої на декількох напрямках. ЗСУ продовжують атаки на півночі регіону, а також на північ та північний захід від Херсона.

За даними ISW, бої йдуть на різних ділянках фронту приблизно за 30 кілометрів від Херсону. Зокрема, в напрямку Зеленого Гаю-Тернових Подів та Максимівки. ЗСУ також атакують місця скупчення ворога та техніки.

Окупанти своєю чергою залучили бойовиків з так званої "ДНР" до риття траншей поблизу Херсона для укріплення оборони.