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Наступ ЗСУ активізувався на двох напрямках, - британська розвідка

Фото: ЗСУ активізували наступ на двох напрямках (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Останніми днями Україна активізувала свої наступальні операції на північному сході країни. Частини повільно просуваються як мінімум на двох напрямках на схід від річок Оскіл та Сіверський Донець, де групувалися сили ЗСУ після попереднього наступу на початку місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, Росія створює сильнішу оборону, ніж раніше, ймовірно тому, що український наступ тепер загрожує частинам Луганської області, коли завершується голосування на так званому референдумі щодо приєднання до Російської Федерації.

За даними британської розвідки, важкі бої також тривають у Херсонській області, де російські сили на правому березі Дніпра залишаються у скрутному становищі.

Росія продовжує наполегливі спроби просунутися в районі Бахмута на Донбасі, попри те, що вона стикається із серйозним тиском на своїх північних та південних флангах. "Ймовірно, це пов'язано з політичним тиском, оскільки Росія використовує сили, які інакше могли б посилити інші фланги", - вважають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що військові невдачі та оголошена мобілізація знижують патріотичну підтримку війни серед жителів Росії.

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