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Наступление ВСУ активизировалось на двух направлениях, - британская разведка

Фото: ВСУ активизировали наступление на двух направлениях (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В последние дни Украина активизировала свои наступательные операции на северо-востоке страны. Части медленно продвигаются как минимум на двух направлениях к востоку от рек Оскол и Северский Донец, где группировались силы ВСУ после предыдущего наступления в начале месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Россия создает более сильную оборону, чем раньше, вероятно, потому, что украинское наступление теперь угрожает частям Луганской области, когда завершается голосование на так называемом референдуме о присоединении к Российской Федерации.

По данным британской разведки, тяжелые бои также продолжаются в Херсонской области, где российские силы на правом берегу Днепра остаются в трудном положении.

Россия продолжает упорные попытки продвинуться в районе Бахмута на Донбассе, несмотря на то, что она сталкивается с серьезным давлением на своих северных и южных флангах. "Вероятно, это связано с политическим давлением, поскольку Россия использует силы, которые в противном случае могли бы усилить другие фланги", - считают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, военные неудачи и объявленная мобилизация снижают патриотическую поддержку войны среди жителей России.

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Вооруженные силы Украины