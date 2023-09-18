Наступ триває. У МВС показали зачистку позицій РФ на Запорізькому напрямку

"Бійці бригади "Кара-Даг" Гвардії наступу зачищають позиції ворога на Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередньо, по противнику завдали артилерійських ударів.

"Далі відпрацювали штурмові групи бригади, зачистили повністю відбиті позиції", - додали у МВС.

Контрнаступ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. За цей час вдалося звільнити близько десяти населених пунктів на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Як заявив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, першу оборонну лінію на найважливішому південному напрямку вже місцями прорвано. Це означає, що операцію з розриву сухопутного коридору між Росією та Кримом може завершити ще до настання зими.

Сьогодні стало відомо, що Сили оборони України з початку наступу на основному напрямку, південному, вже звільнили 260 кв. км території. За останній тиждень там звільнено 5 кв. км.