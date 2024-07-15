UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наступ Росії на Харківському область провалився, нелюдів зупинено, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наступ Російської Федерації на Харківську область провалився. Сили оборони зупинили ворога.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна під час пресконференції.

"У Харківській області люди зупинені або нелюди Російської Федерації. Їх наступ провалився. Визнають всі експерти - наступ Росії на Харків провалився. Я б сказав, що був зупинений нашими воїнами й відповідною зброєю. Все ж таки будемо цінити високо службу наших хлопців", - заявив президент. 

Наступ Росії на Харківську область 

У травні російські терористи активізувались на півночі Харківського напрямку. Тоді ж загарбники спробували прорвати позиції Збройних сил України у районі міста Вовчанськ. Зокрема ворог посилив удари по прифронтових населених пунктах України, після чого західні партнери Києва послабили обмеження щодо застосування їх озброєння проти російської території. 

Зрештою наступ ворога, як й заявив вище президент, провалився. Наразі ж росіяни загрузли на напрямку. 

Детальніше про те, чи може ворог реалізувати новий наступ у матеріалі РБК-Україна "План РФ на літо. Чи може ворог піти у новий наступ та розширити фронт".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська ФедераціяХарків