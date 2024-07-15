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Наступление России на Харьковском область провалилось, нелюди остановлены, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Наступление Российской Федерации на Харьковскую область провалилось. Силы обороны остановили врага.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в ответе на вопросы корреспондента РБК-Украина во время пресс-конференции.

"В Харьковской области люди остановлены или нелюди Российской Федерации. Их наступление провалилось. Признают все эксперты - наступление России на Харьков провалилось. Я бы сказал, что было остановлено нашими воинами и соответствующим оружием. Все же будем ценить высоко службу наших ребят", - заявил президент. 

Наступление России на Харьковскую область

В мае российские террористы активизировались на севере Харьковского направления. Тогда же захватчики попытались прорвать позиции Вооруженных сил Украины в районе города Волчанск. В частности враг усилил удары по прифронтовым населенным пунктам Украины, после чего западные партнеры Киева ослабили ограничения по применению их вооружения против российской территории. 

В конце концов наступление врага, как и заявил выше президент, провалилось. Сейчас же россияне увязли на направлении. 

Подробнее о том, может ли враг реализовать новое наступление в материале РБК-Украина "План РФ на лето. Может ли враг пойти в новое наступление и расширить фронт".

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