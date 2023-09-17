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Наступ росіян на Куп'янському напрямку сповільнився: у чому причина

Куп'янськ, Неділя 17 вересня 2023 12:41
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Наступ росіян на Куп'янському напрямку сповільнився: у чому причина Фото: окупанти перегруповуються на Куп'янському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Наступ російської армії на Куп'янському напрямку сповільнився. Ймовірно, окупанти перегруповуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника пресслужби Східного угруповання військ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Перш за все це пов'язано з тим, що вони добряче по зубах отримали біля Новоєгорівки. А по-друге, мені здається, це пов'язано із формуваннями їхніх підрозділів. Вони перегруповуються після отримання на горіхи від ЗСУ", - сказав він.

Речник наголосив, що українські захисники готуються до різних сценаріїв, а розвідка постійно працює для виявлення планів противника.

Що цьому передувало

Останніми місяцями російські окупанти активізували наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Згідно з останніми зведеннями Генштабу ЗСУ, загарбники не покидають намірів прорвати оборону наших військ.

Британська розвідка припускає, що на тлі успіху ЗСУ на півдні російські окупанти можуть посилити наступ на напрямку Куп'янськ-Лиман протягом наступних двох місяців. При цьому, з даними розвідки, росіяни перекидають у Луганську області 25-у армію.

При цьому Сили оборони зазначають, що окупанти зосередилися у районі Новоєгорівки Луганської області, бо хочуть пробити так званий "коридор". Речник Східного угруповування військ Ілля Євлаш заявляє, що загарбники формують ударний кулак, але поки їм не вистачає техніки.

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