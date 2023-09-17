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Наступление россиян на Купянском направлении замедлилось: в чем причина

Купянск, Воскресенье 17 сентября 2023 12:41
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Наступление россиян на Купянском направлении замедлилось: в чем причина Фото: оккупанты перегруппировываются на Купянском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Наступление российской армии на Купянском направлении замедлилось. Вероятно, оккупанты перегруппировываются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя пресс-службы Восточной группировки войск Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Прежде всего, это связано с тем, что они хорошо по зубам получили возле Новоегоровки. А во-вторых, мне кажется, это связано с формированиями их подразделений. Они перегруппировываются после того, как им устроили разнос ВСУ", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что украинские защитники готовятся к разным сценариям, а разведка постоянно работает для выявления планов противника.

Что этому предшествовало

В последние месяцы российские оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Согласно последним сведениям Генштаба ВСУ, захватчики не покидают намерений прорвать оборону наших войск.

Британская разведка предполагает, что на фоне успеха ВСУ на юге российские оккупанты могут усилить наступление на направление Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев. При этом, по данным разведки, россияне перекидывают в Луганскую область 25-ю армию.

При этом Силы обороны отмечают, что оккупанты сосредоточились в районе Новоегоровки Луганской области, потому что хотят пробить так называемый "коридор". Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш заявляет, что захватчики формируют ударный кулак, но пока им не хватает техники.

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