Наступ РФ в Сумській області: у ДПСУ назвали найактивніші напрямки штурмів

Російські війська не припиняють штурми позицій українських військ на кордоні Сумської області. Стали відомі найактивніші напрямки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону.
"На жаль, ситуація у Сумській області, особливо у межах населених пунктів Юнаківської та Хотінської громад, непроста, бо ворог продовжує тиснути", - розповів він.
За даними спікера, окупанти продовжують свої дії, застосовуючи піхотні групи - малі штурмові групи для того, щоб вони накопичувалися і проводили вже власне бойові дії, атакували позиції українських захисників саме по території України.
"Це вже триває певний час. Найбільш активно це на напрямку населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останній період ворог розширює цю територію заходу малих штурмових груп, зокрема це напрямки населених пунктів Веселівка, Володимирівка", - зазначив Демченко.
У ДПСУ назвали найактивніші напрямки штурмів росіян у Сумській області (deepstatemap.live)
Він підкреслив, якщо броньовану техніку ворог на цьому напрямку не застосовує, то такі групи періодично використовують квадроцикли або мотоцикли, щоб на швидкості заїхати на нашу територію, очікували подібне підкріплення і, вже накопичившись, атакували позицію українських захисників.
До цього у ДПСУ зазначали, що Росія кілька місяців накопичувала сили у Курській області. На даний час їх достатньо для наступу в Сумській області.
Як писало РБК-Україна, станом на 1 червня на прикордонних територіях Сумської області тривають бої. Так звана "сіра зона" збільшується, а росіяни могли захопити ще один населений пункт.
Додамо, що 27 травня президент Володимир Зеленський зазначав, що найбільші та найсильніші війська РФ сьогодні знаходяться на Курському напрямку. Зеленський також підтвердив, що Росія стягує 50 тисяч військових до кордону з Сумською областю.
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