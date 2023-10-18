UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наступ РФ в районі Авдіївки став наймасштабнішим з 2014 року, але це ще не кінець

Фото: наступ РФ в районі Авдіївки став наймасштабнішим з 2014 року (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти влаштували наймасштабніший наступ на Авдіївку, якого не було з 2014 року. І хоча на разі в місті відносно тихо, очікується нове загострення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

"Я точно можу сказати, що це наймасштабніший наступ, який був взагалі на Авдіївку за всі часи війни, починаючи з 2014 року. Але це ще не кінець тієї історії, яку вони почали 10 жовтня", - зазначив він.

Барабаш зазначив, що так зване "затишшя" - зменшення обертів ворога, яке спостерігається наразі, говорить про наступне.

"Вони на даний момент видохлись, ситуацію сили опору на нашому напрямку дійсно стабілізували. Але це ще повториться, це ще не кінець", - підкреслив він.

Яка ситуація в Авдіївці на зараз

За словами Барабаша, зараз наразі ситуація вже четверту добу по території громади "трохи тихіше, відверто тихіше"

"Менше обстрілів, менше ракетних ударів, менше навіть штурмових дій по позиціях. Хоча на позиціях тихіше не стає, там тривають обстріли і стрілецькі бої цілодобово, тобто на позиціях дуже гаряче залишається", - констатував він.

За даними голови МВА, ворог зараз перегруповується, відтягує три ночі поспіль техніку, яку він може відтянути в більш глибші тили, щоб відремонтувати та поставити знову в стрій.

"І бачимо, що найближчими днями, скоріш за все, буде знову загострення на нашому напрямку", - додав Барабаш.

Нагадаємо, окупанти вже тиждень не залишають спроб захопити Авдіївку, яку ворог накриває ракетами та артилерією, влаштовуючи штурми тисячами військових і десятками техніки всі ці дні, від чого "горить Авдіївка вся". Раніше в матеріалі РБК-Україна експерти пояснили, які цілі мають російські війська, намагаючись захопити місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка