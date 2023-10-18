Наступление РФ в районе Авдеевки стало самым масштабным с 2014 года, но это еще не конец

"Я точно могу сказать, что это самое масштабное наступление, которое было вообще на Авдеевку за все время войны, начиная с 2014 года. Но это еще не конец истории, которую они начали 10 октября", - отметил он.

Барабаш отметил, что так называемое "затишье" - уменьшение оборотов врага, которое наблюдается сейчас, говорит о следующем.

"Они сейчас выдохлись, ситуацию силы сопротивления на нашем направлении действительно стабилизировали. Но это еще повторится, это еще не конец", - подчеркнул он.

Какая ситуация в Авдеевке на сейчас

По словам Барабаша, сейчас ситуация уже четвертые сутки по территории общины "немного тише, откровенно тише".

"Меньше обстрелов, меньше ракетных ударов, меньше даже штурмовых действий по позициям. Хотя на позициях тише не становится, там продолжаются обстрелы и стрелковые бои круглосуточно, то есть на позициях очень горячо остается", - констатировал он.

По данным главы ГВА, враг сейчас перегруппировывается, оттягивает три ночи подряд технику, которую он может оттянуть в более глубокие тылы, чтобы отремонтировать и снова поставить в строй.

"И видим, что в ближайшие дни, скорее всего, будет снова обострение на нашем направлении", - добавил Барабаш.

Напомним, оккупанты уже неделю не оставляют попыток захватить Авдеевку, которую враг накрывает ракетами и артилерией, устраивая штурмы тысячами военных и десятками техники все эти дни, от чего "горит Авдеевка вся" Ранее в материале РБК-Украина эксперты объясниля, какие цели преследуют российские войска, пытаясь захватить город.