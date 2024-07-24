Наступ РФ піде на спад. Експерт вказав на важливу деталь щодо боїв за Нью-Йорк

Що відомо про ситуацію в Нью-Йорку

Напередодні у звіті американського Інституту вивчення війни йшлося, що російські окупаційні війська нібито "досягнули значного тактичного успіху" в Нью-Йорку Донецької області. При цьому в ISW зауважили, що не спостерігають візуального підтвердження того, що загарбники діють так глибоко в населеному пункті як про це заявляють. Своєю чергою аналітичний проект DeepState також повідомив, що окупанти змогли розширити свою присутність у центральній частині селища.

Фото: аналітики кажуть, що окупанти мають просування у Нью-Йорку (deepstatemap)

Крім того, у розвідці Британії теж нещодавно відмітили просування росіян до Нью-Йорка та вказали на цікавий нюанс. Так, британці звертають увагу, що армія РФ здійснила незначне просування до населеного пункту Нью-Йорк - добре укріпленої ділянки фронту й останньої точки на лінії розмежування, яка існувала до 2022 року. Примітно, що ще до повномасштабної війни лінія фронту там проходила майже одразу за селищем, а з позицій української армії неподалік від Нью-Йорка навіть без бінокля можна побачити околиці Горлівки, яка окупована ще з 2014 року та знаходиться у 6 км від самого Нью-Йорка.

Генеральний штаб ЗСУ ситуацію в районі населеного пункту коментує сухо та коротко у своїх щоденних зведеннях, називаючи кількість атак противника. Також військові офіційно не підтверджують присутність там ворога. Так, на прохання прокоментувати дані аналітиків про те, що війська РФ вже зайшли в сусідній із Торецьком Нью-Йорк, речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, сказав, що "не може не ні підтверджувати, ні спростовувати дані міжнародних аналітиків".

"Тільки скажу, що Сили оборони ведуть бої за цей населений пункт, оскільки ворог не припиняє штурмових дії та обстрілів із різних видів озброєння і з застосуванням авіації", - заявив Волошин.

Експерт назвав мету росіян

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна зазначив, що ціль росіян - це захоплення плацдарму. Тобто вони хочуть захопити Нью-Йорк, Торецьк і таким чином забезпечити собі просування далі. Фактично йдеться про висування в бік Костянтинівки.

Фото: росіяни намагаються захопити Торецьк і Нью-Йорк аби вийти на Костянтинівку (deepstatemap)

"На сьогодні це мета, яка ставиться для намагання рухатися з різних боків в бік Костянтинівки. Тому ворог атакує і в районі Нью-Йорка, і Торецька. Саме тому він прагне рухатися на північ із району Покровського напрямку (Прогресу і не тільки), аби перекривати трасу. Тобто ціль - це фактично вирівнювання лінії фронту на цьому напрямку, розтягування нашої лінії оборони, висування в бік Костянтинівки й намагання взяти в напівоточення або оточення наш контингент в районі Часового Яру", - пояснює експерт.

За його словами, в реальності як все буде відбуватися можуть показати бойові дії. Наразі агресор намагається фактично знищити Нью-Йорк, використовуючи подекуди перевагу у засобах вогневого впливу. Українське військо своєю чергою продовжує стримувати противника, який, на думку експерта, не має успіху з точки зору атак піхотою.

"Але бойові дії тривають інтенсивні. І наразі українські сили вживають всі заходи, аби не допустити жодних проривів ворога на цій ділянці. Я думаю, що протягом ще місяця, десь до середини кінця серпня ворог буде вживати такі активні наступальні дії. Далі наступ піде на спад. І в Нью-Йорку, і на Покровському напрямку", - допускає Мусієнко.

Він пояснює, що зараз українській армії важливо ці тижні протриматися. За словами співрозмовника, далі цей наступ росіян вже "буде поступово згасати, чи буде все менш активним, або навіть ворог візьме паузу десь до жовтня". Тому зараз задача українських бійців концентруватися в обороні так, щоб зірвати плани РФ на цьому напрямку.

Експерт зазначає, що повна окупація Донецької області залишається для ворога пріоритетом. І при цьому звертає увагу: те, як зараз просуваються російські війська, то їм ще років 2-3, мабуть, треба рухатися, щоб говорити про якесь захоплення Донецької області.

"Тобто цілі в них є, але з точки реалізації вони не можуть їх досягти. По-перше, через те, що діє дуже злагоджено і правильно українська оборона і наші воїни вживають правильних заходів. По-друге, те, що ворог змарнував не один шанс через дії і наших підрозділів, і через те, що вони використовують надзвичайно великі сили і мають надзвичайно малі успіхи. І я скажу, що не бачу в найближчі місяці можливостей у ворога захопити Донецьку область, до кінця цього року це зробити нереально", - підсумував Мусієнко.