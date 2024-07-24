Наступление РФ пойдет на спад. Эксперт указал на важную деталь по боям за Нью-Йорк

Что известно о ситуации в Нью-Йорке

Накануне в отчете американского Института изучения войны говорилось, что оккупационные войска якобы "достигли значительного тактического успеха" в Нью-Йорке Донецкой области. При этом в ISW отметили, что не наблюдают визуального подтверждения того, что захватчики действуют так глубоко в населенном пункте, как об этом заявляют. В свою очередь аналитический проект DeepState также сообщил, что оккупанты смогли расширить свое присутствие в центральной части поселка.

Фото: аналитики говорят, что оккупанты имеют продвижение в Нью-Йорке (deepstatemap)

Кроме того, в разведке Британии тоже недавно отметили продвижение россиян в Нью-Йорк и указали интересный нюанс. Так, британцы обращают внимание, что армия РФ совершила незначительное продвижение к населенному пункту Нью-Йорк - хорошо укрепленному участку фронта и последней точке на линии разграничения, которая существовала до 2022 года. Примечательно, что еще до полномасштабной войны линия фронта там проходила почти сразу за поселком, а с позиции украинской армии неподалеку от Нью-Йорка даже без бинокля можно увидеть окрестности Горловки, которая оккупирована еще с 2014 года и находится в 6 км от самого Нью-Йорка.

Генеральный штаб ВСУ ситуацию в районе населенного пункта комментирует сухо и коротко в своих ежедневных сводках, называя количество атак противника. Также военные официально не подтверждают присутствие там врага. Так, на просьбу прокомментировать данные аналитиков о том, что войска РФ уже зашли в соседний с Торецком Нью-Йорк, спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, сказал, что "не может ни подтвердить, ни опровергнуть данные международных аналитиков".

"Только скажу, что Силы обороны ведут бои за этот населенный пункт, поскольку враг не прекращает штурмовые действия и обстрелы из разных видов вооружения и с применением авиации", - заявил Волошин.

Эксперт назвал цель россиян

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина отметил, что цель россиян - это захват плацдарма. То есть, они хотят захватить Нью-Йорк, Торецк и таким образом обеспечить себе продвижение дальше. Фактически речь идет о выдвижении в сторону Константиновки.

Фото: россияне пытаются захватить Торецк и Нью-Йорк, чтобы выйти на Константиновку (deepstatemap)

"На сегодняшний день это цель, которая ставится для попытки двигаться с разных сторон в сторону Константиновки. Поэтому враг атакует и в районе Нью-Йорка, и Торецка. Именно поэтому он стремится двигаться на север из района Покровского направления (Прогресса и не только), чтобы перекрывать трассу. То есть цель - это фактически выравнивание линии фронта на этом направлении, растягивание нашей линии обороны, выдвижение в сторону Константиновки и попытка взять в полуокружение или окружение наш контингент в районе Часового Яра", - объясняет эксперт.

По его словам, в реальности, как все будет происходить, могут показать боевые действия. Сейчас агрессор пытается фактически уничтожить Нью-Йорк, используя иногда преимущество в средствах огневого воздействия. Украинское войско в свою очередь продолжает сдерживать противника, который, по мнению эксперта, не имеет успеха с точки зрения атак пехотой.

"Но боевые действия продолжаются интенсивные. И сейчас украинские силы принимают все меры, чтобы не допустить никаких прорывов врага на этом участке. Я думаю, что в течение еще месяц, где-то до середины конца августа враг будет предпринимать такие активные наступательные действия. Дальше наступление пойдет на спад. И в Нью-Йорке, и на Покровском направлении", - допускает Мусиенко.

Он объясняет, что сейчас украинской армии важно эти недели продержаться. По словам собеседника, дальше это наступление россиян уже "будет постепенно угасать, или будет все менее активным, или даже враг возьмет паузу где-то до октября". Поэтому сейчас задача украинских бойцов сконцентрироваться в обороне так, чтобы сорвать планы РФ на этом направлении.

Эксперт отмечает, что полная оккупация Донецкой области остается приоритетом для врага. И при этом обращает внимание: то, как сейчас продвигаются российские войска, им еще лет 2-3, наверное, нужно двигаться, чтобы говорить о каком-то захвате Донецкой области.

"То есть цели у них есть, но с точки реализации они не могут их достичь. Во-первых, из-за того, что действует очень слаженно и правильно украинская оборона и наши воины принимают правильные меры. Во-вторых, то, что враг упустил не один шанс из-за действий и наших подразделений, и потому, что они используют чрезвычайно большие силы и имеют чрезвычайно малые успехи. И я скажу, что не вижу в ближайшие месяцы возможностей у врага захватить Донецкую область, до конца этого года это сделать нереально", - подытожил Мусиенко.