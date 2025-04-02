Наступ РФ у Курській області: що відбувається, оновлена карта

Як зазначив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, на Курському напрямку минулої доби відбулося 18 боєзіткнень. Ворог завдав 265 артилерійських обстрілів, з них два - з реактивних систем залпового вогню. Також противник здійснив 27 авіаційних ударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу.

Карта боїв у Курській області станом на 2 квітня



Фото: карта боїв на ранок 2 квітня (t.me/GeneralStaffZSU)



Якщо порівнювати карту станом на ранок 1 квітня, помітно, що за добу зона, яку контролюють Сили оборони України у Курській області, зменшилася. Зафіксовано просування росіян на захід від населеного пункту Гуєво.



Фото: карта боїв станом на 1 квітня (t.me/GeneralStaffZSU)



Саме у напрямку Гуєво спрямований наступ ворожих військ. Також Росія спрямовує наступальні дії на південний захід від міста Суджа.

За даними сервісу DeepState, площа зона, яку контролюють українські сили у прикордонних територіях РФ, становить понад 69 квадратних кілометрів. Тоді як тиждень тому, 26 березня, ЗСУ контролювали 77 квадратних кілометрів



скриншот deepstatemap.live