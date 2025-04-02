Наступ РФ у Курській області: що відбувається, оновлена карта

Росія продовжує наступальні дії у Курській області. За останню добу зафіксоване просування ворога на кількох відрізках фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Як зазначив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, на Курському напрямку минулої доби відбулося 18 боєзіткнень. Ворог завдав 265 артилерійських обстрілів, з них два - з реактивних систем залпового вогню. Також противник здійснив 27 авіаційних ударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу.
Карта боїв у Курській області станом на 2 квітня
Фото: карта боїв на ранок 2 квітня (t.me/GeneralStaffZSU)
Якщо порівнювати карту станом на ранок 1 квітня, помітно, що за добу зона, яку контролюють Сили оборони України у Курській області, зменшилася. Зафіксовано просування росіян на захід від населеного пункту Гуєво.
Фото: карта боїв станом на 1 квітня (t.me/GeneralStaffZSU)
Саме у напрямку Гуєво спрямований наступ ворожих військ. Також Росія спрямовує наступальні дії на південний захід від міста Суджа.
За даними сервісу DeepState, площа зона, яку контролюють українські сили у прикордонних територіях РФ, становить понад 69 квадратних кілометрів. Тоді як тиждень тому, 26 березня, ЗСУ контролювали 77 квадратних кілометрів
скриншот deepstatemap.live
Українські сили оборони розпочали операцію в Курській області ще в серпні 2024 року як превентивний крок проти наступу, який готувала Росія, на північному кордоні.
Росія намагається витиснути українські сили з Курської області. Москва залучила до бойових дій війська КНДР.
У березні ситуація в регіоні загострилася - Росія активізувала наступальні дії. Також біля кордону з Сумською областю зросла активність штурмових груп. У Держприкордонслужбі зазначили, що прориву кордону немає, однак противник продовжує атаки малими групами.
До чого готується Росія і чи є загроза по всьому фронту - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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