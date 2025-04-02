Наступление РФ в Курской области: что происходит, обновленная карта

Как отметил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, на Курском направлении за прошедшие сутки произошло 18 боестолкновений. Враг нанес 265 артиллерийских обстрелов, из них два - из реактивных систем залпового огня. Также противник совершил 27 авиационных ударов, сбросив 41 управляемую авиационную бомбу.

Карта боев в Курской области по состоянию на 2 апреля



Фото: карта боев на утро 2 апреля (t.me/GeneralStaffZSU)



В сравнении с картой по состоянию на утро 1 апреля заметно, что за сутки зона, которую контролируют Силы обороны Украины в Курской области, уменьшилась. Зафиксировано продвижение россиян на запад от населенного пункта Гуево.



Фото: карта боев по состоянию на 1 апреля (t.me/GeneralStaffZSU)



Именно в направлении Гуево направлено наступление вражеских войск. Также Россия направляет наступательные действия на юго-запад от города Суджа.

По данным сервиса DeepState, площадь зона, которую контролируют украинские силы в приграничных территориях РФ, составляет более 69 квадратных километров. Тогда как неделю назад, 26 марта, ВСУ контролировали 77 квадратных километров



скриншот deepstatemap.live