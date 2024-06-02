UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наступ РФ у Харківській області: у ЗСУ розповіли, чи є загроза з напрямку Золочева

Фото: у ЗСУ розповіли, чи є загроза активізації окупантів з напрямку Золочева (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові поки не фіксують активізацію ворога у напрямку Золочева Харківської області. Це місто розташоване за близько 40 км від Харкова і за 25 км від кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-тактичного угруповування військ "Харків" Юрія Повха в ефірі телемарафону.

"Військові оперують лише фактами. На даний час активних дій ворога на Золочівському напрямку немає. Але Сили оборони завжди напоготові і чекають будь-яких дій ворога на всіх напрямках", - заявив речник.

За його словами, станом на ранок бої на Харківському напрямку точаться у напрямку населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Втрати ворога за добу на цьому напрямку складають 115 осіб пораненими та вбитими.

Речник зазначив, що росіяни використовують для атак тактику малих груп під прикриттям артилерії.

скриншот deepstatemap.live

 

Що цьому передувало

Нагадаємо, з 10 травня російські окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників на півночі Харківської області. Росіяни дійшли до Вовчанська і контролюють близько 30% його території, але далі не просуваються.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначав, що росіяни повинні були піти у наступ також з Сумського напрямку, така загроза досі розглядається.

За словами Синєгубова, є певні занепокоєння, що ворог може активізуватися на Золочівського напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниХарківВійна в УкраїніВійна Росії проти України