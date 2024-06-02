Наступление РФ в Харьковской области: в ВСУ рассказали, есть ли угроза по направлению Золочева

"Военные оперируют только фактами. В настоящее время активных действий врага на Золочевском направлении нет. Но Силы обороны всегда начеку и ждут каких-либо действий врага по всем направлениям", - заявил спикер.

По его словам, по состоянию на утро бои на Харьковском направлении идут в направлении населенных пунктов Волчанск и Старица. Потери врага за сутки на этом направлении составляют 115 человек ранеными и убитыми.

Спикер отметил, что россияне используют для атак тактику малых групп под прикрытием артиллерии.

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