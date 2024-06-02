Наступление РФ в Харьковской области: в ВСУ рассказали, есть ли угроза по направлению Золочева

Украинские военные пока не фиксируют активизацию врага по направлению Золочева Харьковской области. Этот город расположен в 40 км от Харькова и в 25 км от границы с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрия Повха в эфире телемарафона.
"Военные оперируют только фактами. В настоящее время активных действий врага на Золочевском направлении нет. Но Силы обороны всегда начеку и ждут каких-либо действий врага по всем направлениям", - заявил спикер.
По его словам, по состоянию на утро бои на Харьковском направлении идут в направлении населенных пунктов Волчанск и Старица. Потери врага за сутки на этом направлении составляют 115 человек ранеными и убитыми.
Спикер отметил, что россияне используют для атак тактику малых групп под прикрытием артиллерии.
скриншот deepstatemap.live
Напомним, с 10 мая российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских защитников на севере Харьковской области. Россияне дошли до Волчанска и контролируют около 30% его территории, но дальше не продвигаются.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отмечал, что россияне должны были пойти в наступление также с Сумского направления, такая угроза до сих пор рассматривается.
По словам Синегубова, есть определенные опасения, что враг может активизироваться на Золочевском направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.