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Наступление РФ в Харьковской области: в ВСУ рассказали, есть ли угроза по направлению Золочева

Золочев, Воскресенье 02 июня 2024 12:01
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Наступление РФ в Харьковской области: в ВСУ рассказали, есть ли угроза по направлению Золочева Фото: в ВСУ рассказали, есть ли угроза активизации оккупантов по направлению Золочева (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные пока не фиксируют активизацию врага по направлению Золочева Харьковской области. Этот город расположен в 40 км от Харькова и в 25 км от границы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрия Повха в эфире телемарафона.

"Военные оперируют только фактами. В настоящее время активных действий врага на Золочевском направлении нет. Но Силы обороны всегда начеку и ждут каких-либо действий врага по всем направлениям", - заявил спикер.

По его словам, по состоянию на утро бои на Харьковском направлении идут в направлении населенных пунктов Волчанск и Старица. Потери врага за сутки на этом направлении составляют 115 человек ранеными и убитыми.

Спикер отметил, что россияне используют для атак тактику малых групп под прикрытием артиллерии.

Наступление РФ в Харьковской области: в ВСУ рассказали, есть ли угроза по направлению Золочева

скриншот deepstatemap.live

Что этому предшествовало

Напомним, с 10 мая российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских защитников на севере Харьковской области. Россияне дошли до Волчанска и контролируют около 30% его территории, но дальше не продвигаются.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отмечал, что россияне должны были пойти в наступление также с Сумского направления, такая угроза до сих пор рассматривается.

По словам Синегубова, есть определенные опасения, что враг может активизироваться на Золочевском направлении.

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