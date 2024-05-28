Наступ РФ у Харківській області: ДБР з'ясовує, чи можна було уникнути прориву окупантів

Як нагадала Сап'ян, 10 травня ворог зумів прорвати перший ешелон оборони, що дозволило йому захопити декілька населених пунктів вздовж лінії кордону з Росією, а також завдати втрат Збройних силам України (ЗСУ) й мирному населенню.

Наразі ДБР разом з Генеральним штабом, Службою безпеки України (СБУ), а також підрозділами "Харків" та "Хортиця" з'ясовують усі обставини. Усі події відновлюються похвилинно. Зокрема були відкриті кримінальні провадження за попередніми кваліфікаціями щодо:

самовільного залишення поля бою;

недбалого ставлення до військової служби.

Вже після з'ясування усіх обставин буде відомо, чи могли Сили оборони уникнути ворожого прориву та хто повинен нести за це відповідальність.

За словами прессекретаря ДБР, питання зведення фортифікацій також розглядається.

"З одного боку ми говоримо про самовільне залишення поля бою, з іншого - про недбале ставлення до військової служби. Під час проведення слідчих дій, опитування і проведення експертиз з'ясовуються і ці обставини, в тому числі чому не було належних фортифікаційних споруд", - додала вона.

Наступ на Харківську область

Як й згадувалось вище, ворог розпочав наступ на регіон ще на початку травня, втім через відсутність успіху росіяни вирішили розтягнути лінію бойових дій в бік Донецької області.

Згідно з даними розвідки Британії, наразі Сили оборони все ж стабілізували ситуацію на лінію фронту у регіоні.

Зокрема президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вже збирає ще одне угрупування біля кордону.