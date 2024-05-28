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Наступление РФ в Харьковской области: ДБР выясняет, можно ли было избежать прорыва оккупантов

Фото: ДБР выясняет, можно ли было избежать прорыва оккупантов в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Государственное бюро расследований (ГБР) изучает, можно ли было бы избежать прорыва российских оккупантов во время их наступления на Харьковскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Государственного бюро расследований Татьяну Сапьян в эфире телемарафона.

Как напомнила Сапьян, 10 мая враг сумел прорвать первый эшелон обороны, что позволило ему захватить несколько населенных пунктов вдоль линии границы с Россией, а также нанести потери Вооруженным силам Украины (ВСУ) и мирному населению. 

Сейчас ГБР вместе с Генеральным штабом, Службой безопасности Украины (СБУ), а также подразделениями "Харьков" и "Хортица" выясняют все обстоятельства. Все события восстанавливаются поминутно. В частности были открыты уголовные производства по предварительным квалификациям по: 

  • самовольному оставлению поля боя; 
  • халатному отношению к военной службе. 

Уже после выяснения всех обстоятельств будет известно, могли ли Силы обороны избежать вражеского прорыва и кто должен нести за это ответственность. 

По словам пресс-секретаря ГБР, вопрос возведения фортификаций также рассматривается. 

"С одной стороны мы говорим о самовольном оставлении поля боя, с другой - о халатном отношении к военной службе. Во время проведения следственных действий, опроса и проведения экспертиз выясняются и эти обстоятельства, в том числе почему не было надлежащих фортификационных сооружений", - добавила она. 

Наступление на Харьковскую область

Как и упоминалось выше, враг начал наступление на регион еще в начале мая, впрочем, из-за отсутствия успеха россияне решили растянуть линию боевых действий в сторону Донецкой области.

Согласно данным разведки Британии, в настоящее время Силы обороны все же стабилизировали ситуацию на линию фронта в регионе.

В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже собирает еще одну группировку у границы.

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