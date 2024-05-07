Наступ на Рафах. Ізраїль тисне на ХАМАС для досягнення угоди щодо заручників, - CNN

Наступ на Рафах

Ізраїльські війська почали наземний наступ на блоковане місто Рафах на півдні Сектора Гази. ЦАХАЛ заявив, що взяв під контроль КПП "Рафах" на кордоні між Сектором Газа і Єгиптом.

Частина КПП з боку Гази, розташована за 3,5 км від єгипетської території, повністю контролюється ізраїльською армією.

До цього ізраїльська армія поширювала листівки і розсилала текстові повідомлення, які наказували палестинцям евакуюватися зі східної частини Рафаха.

Днем раніше, за даними джерел Axios, США припинили постачання боєприпасів ізраїльській армії і спробували затримати ізраїльський наступ у Рафасі.

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