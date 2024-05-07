Наступление на Рафах. Израиль давит на ХАМАС для достижения соглашения по заложникам, - CNN

Наступление на Рафах

Израильские войска начали наземное наступление на блокированный город Рафах на юге Сектора Газа. ЦАХАЛ заявил, что взял под контроль КПП "Рафах" на границе между Сектором Газа и Египтом.

Часть КПП со стороны Газы, расположенная в 3,5 км от египетской территории, полностью контролируется израильской армией.

До этого израильская армия распространяла листовки и рассылала текстовые сообщения, предписывающие палестинцам эвакуироваться из восточной части Рафаха.

Днем ранее, по данным источников Axios, США прекратили поставки боеприпасов израильской армии и попытались задержать израильское наступление в Рафахе.

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