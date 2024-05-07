Наступление на Рафах. Израиль давит на ХАМАС для достижения соглашения по заложникам, - CNN

Ограниченная операция Израиля в Рафахе призвана оказать давление на ХАМАС, чтобы заставить его согласиться на прекращение огня и сделку, ведущую к освобождению заложников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам источника издания, Израиль сообщил США о своих планах эвакуировать районы в восточной части Рафаха и провести операцию до телефонного разговора между президентом Джо Байденом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, состоявшегося в понедельник.
Источник, знакомый с планами Израиля, охарактеризовал операцию как "очень ограниченную" и сказал, что это не более масштабное вторжение в Рафах, о котором Израиль публично заявлял в течение нескольких недель.
Израильские войска начали наземное наступление на блокированный город Рафах на юге Сектора Газа. ЦАХАЛ заявил, что взял под контроль КПП "Рафах" на границе между Сектором Газа и Египтом.
Часть КПП со стороны Газы, расположенная в 3,5 км от египетской территории, полностью контролируется израильской армией.
До этого израильская армия распространяла листовки и рассылала текстовые сообщения, предписывающие палестинцам эвакуироваться из восточной части Рафаха.
Днем ранее, по данным источников Axios, США прекратили поставки боеприпасов израильской армии и попытались задержать израильское наступление в Рафахе.
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