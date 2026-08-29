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Наступ на Київ та Чернігів знову в планах РФ? Паліса розкрив дані розвідки

10:15 29.08.2026 Сб
2 хв
Український Генштаб уже опрацьовує сценарії відповіді на можливі дії РФ
aimg Марія Науменко
Фото: заступник керівника Офісу президента Павло Паліса (facebook.com/zelenskyy.official)

Російське військове керівництво отримало завдання від Кремля спланувати кілька варіантів можливої операції у напрямку Києва та Чернігова.

Про це заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів під час зустрічі з журналістами, передає РБК-Україна.

За словами Паліси, йдеться саме про планування та підготовку можливих сценаріїв, а не про безпосередній початок наступальної операції.

"Ми дійсно отримували інформацію від розвідок, причому верифіковану з кількох джерел, про те, що військове керівництво Збройних Сил Російської Федерації отримало завдання від політичного керівництва спланувати проведення подібної операції у кількох варіантах у напрямку Києва та Чернігова", - заявив він.

Паліса окремо наголосив, що російська сторона наразі лише розглядала кілька можливих варіантів розвитку подій. Водночас український Генеральний штаб уже опрацював потенційні сценарії відповіді, оборони та протидії.

При цьому формування наступального угруповання РФ на цих напрямках Україна наразі не фіксує.

"На даний момент створення наступального угруповання на цих напрямках ми не бачимо", - зазначив представник Офісу президента.

За його словами, головним завданням України залишається недопущення умов, за яких російські війська взагалі зможуть розпочати наступальні дії.

Таким чином, наявність у російського командування планів кількох можливих операцій не означає, що наступ на Київ чи Чернігів уже розпочався або є неминучим. Водночас українська сторона враховує такий сценарій і готується до можливого розвитку ситуації.

Нагадуємо, РФ продовжує наступати на кількох ділянках фронту, зокрема на Харківщині та Донеччині. Водночас українські військові проводять локальні контратаки, стримуючи просування противника.

За даними ISW, останніми днями ЗСУ змогли відбити частину російських атак поблизу Куп'янська, Борової та Лимана.

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КиївРосійська ФедераціяУкраїнаЧернігівОфіс президентафронт