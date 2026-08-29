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Наступление на Киев и Чернигов снова в планах РФ? Палиса раскрыл данные разведки

10:15 29.08.2026 Сб
2 мин
Украинский Генштаб уже прорабатывает сценарии ответа на возможные действия РФ
aimg Мария Науменко
Фото: заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса (facebook.com/zelenskyy.official)

Российское военное руководство получило задачу от Кремля спланировать несколько вариантов возможной операции в направлении Киева и Чернигова.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал во время встречи с журналистами, передает РБК-Украина.

По словам Палисы, речь идет именно о планировании и подготовке возможных сценариев, а не о непосредственном начале наступательной операции.

"Мы действительно получали информацию от разведок, причем верифицированную из нескольких источников, о том, что военное руководство Вооруженных Сил Российской Федерации получило задачу от политического руководства спланировать проведение подобной операции в нескольких вариантах в направлении Киева и Чернигова", - заявил он.

Палиса особо подчеркнул, что российская сторона пока только рассматривала несколько возможных вариантов развития событий. В то же время, украинский Генеральный штаб уже проработал потенциальные сценарии ответа, обороны и противодействия.

При этом формирование наступательной группировки РФ по этим направлениям Украина пока не фиксирует.

"На данный момент создание наступательной группировки по этим направлениям мы не видим", - отметил представитель Офиса президента.

По его словам, главной задачей Украины остается недопущение условий, при которых российские войска вообще смогут приступить к наступательным действиям.

Таким образом, наличие у российского командования планов нескольких возможных операций не означает, что наступление на Киев или Чернигов уже началось или неизбежно. В то же время, украинская сторона учитывает такой сценарий и готовится к возможному развитию ситуации.

Напомним, РФ продолжает наступать на нескольких участках фронта, в частности на Харьковщине и Донетчине. В то же время, украинские военные проводят локальные контратаки, сдерживая продвижение противника.

По данным ISW, в последние дни ВСУ смогли отбить часть российских атак вблизи Купянска, Боровой и Лимана.

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