Наступ Ізраїлю на Ліван загрожує розширенням війни за участю Ірану, - Пентагон

Після початку війни у Секторі Газа обстріли території Ізраїлю з боку Хезболли, визнаної терористичною організацією урядами низки країн, в тому числі Європейського Союзу, почастішали. У відповідь Ізраїль завдає ударів по об'єктах організації у Лівані.

11 червня авіація Ізраїлю завдала чергового такого удару. За кілька днів Хезболла випустила понад 100 ракет по території Ізраїлю.

21-22 червня ізраїльська авіація завдала ударів по об'єктах організації в чотирьох районах на півдні Лівану.

Ізраїльські офіційні особи погрожували військовим наступом на Ліван, якщо не буде досягнуто результатів переговорів щодо відтіснення Хезболли від кордону. Буквально кілька днів тому армія Ізраїлю заявила, що схвалила план наступу на Ліван, хоча США намагаються запобігти переростанню транскордонних атак у повномасштабну війну.

Представники США намагаються знайти дипломатичне вирішення конфлікту. Очікується, що це питання постане цього тижня на зустрічі міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Вашингтоні.

За даними CNN, високопоставлені чиновники США запевнили Ізраїль у підтримці в разі розгортання повномасштабної війни з Хезболлою.

Водночас старший радник президента США Джо Байдена Амос Хохштайн у вівторок в Бейруті заявив, що США навряд чи зможуть допомогти Ізраїлю захиститися від ширшої війни з Хезболлою, так само як вони допомогли Ізраїлю відбити іранський шквал ракет і безпілотників у квітні. За його словами, важче відбиватися від ракет меншої дальності, які Хезболла регулярно пускає через кордон з Ізраїлем.

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