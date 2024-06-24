Наступление Израиля на Ливан грозит расширением войны с участием Ирана, - Пентагон

После начала войны в Секторе Газа обстрелы территории Израиля со стороны Хезболлы, признанной террористической организацией правительствами ряда стран, включая Европейский Союз, участились. В ответ Израиль наносит удары по объектам организации в Ливане.

11 июня авиация Израиля нанесла очередной такой удар. Через несколько дней Хезболла выпустила более 100 ракет по территории Израиля.

21-22 июня израильская авиация нанесла удары по объектам организации в четырех районах на юге Ливана.

Израильские официальные лица угрожали военным наступлением на Ливан, если не будут достигнуты результаты переговоров по оттеснению Хезболлы от границы. Буквально несколько дней назад армия Израиля заявила, что одобрила план наступления на Ливан, хотя США пытаются предотвратить перерастание трансграничных атак в полномасштабную войну.

Представители США пытаются найти дипломатическое решение конфликта. Ожидается, что этот будет поднят на этой неделе на встрече министра обороны Израиля Йоава Галланта с министром обороны США Ллойдом Остином в Вашингтоне.

По данным CNN, высокопоставленные чиновники США заверили Израиль в поддержке в случае развертывания полномасштабной войны с Хезболлой.

В то же время старший советник президента США Джо Байдена Амос Хохштайн во вторник в Бейруте заявил, что США вряд ли смогут помочь Израилю защититься от более широкой войны с Хезболлой, так же как они помогли Израилю отразить иранский шквал ракет и беспилотников в апреле. По его словам, труднее отбиваться от ракет меньшей дальности, которые Хезболла регулярно пускает через границу с Израилем.

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