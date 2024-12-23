Наступ на Херсон та у Запорізькій області? Що готує Росія

За даними джерел РБК-Україна, готовність до наступу на правобережжя Херсонщини у росіян навіть вища, ніж до активізації на Запоріжжі.

Українські військові припускають, що головний удар у Запорізькій області може бути спрямований на район П’ятихаток, паралельно до річки Дніпро. Додатково можливі дії ворога в районі Гуляйполя.

Зазначається, що у Херсонській області росіяни вже намагалися прорватися на правий берег Дніпра. Наприкінці листопада їхні диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) були відбиті неподалік Антонівського мосту з боку Олешок.

За інформацією від джерел, рішення про наступ на Херсон уже ухвалене. Операцію куруватиме командувач повітряно-десантних військ РФ Михайло Теплинський. Для виконання завдань планують залучити до 4 000 російських штурмовиків, зокрема:

61-шу окрему бригаду морської піхоти РФ;

7-му десантно-штурмову дивізію ВДВ.

Зазначається, що ці підрозділи РФ восени 2022 року вже відступали з Херсонщини, що додає операції символізму.

Повідомляється, що російські плани залежать від погодних умов.

Щоб дістатися правого берега Херсонської області, окупантам необхідно перетинати Дніпро, оскільки всі мости в цьому районі зруйновані. Це створює потребу у використанні човнів або спорудженні переправ.

Також відомо, що після підриву Каховської ГЕС частина територій Дніпра перетворилася на болотисті ділянки, які взимку замерзають, що може полегшити перехід ворога.

Нагадаємо, що партизани руху "АТЕШ" повідомляли про випадки знищення солдатами РФ човнів, оскільки ті побоюються острови Дніпра та перетинати його.

Ще одним проблемним фактором для окупантів є те, що частину десантури з УВ "Днепр" раніше було перекинуто на допомогу російським підрозділам у Курській області і вона ще поки звідти не повернулась.

Співрозмовники РБК-Україна сумніваються в успішності задумів Москви з огляду на складність такої операції. Також важливим є те, що українські військові вже готові зустрічати ворога на правому березі Херсонської області, що ускладнить реалізацію наступу.