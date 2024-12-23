Наступление на Херсон и в Запорожской области? Что готовит Россия

По данным источников РБК-Украина, готовность к наступлению на правобережье Херсонщины у россиян даже выше, чем к активизации на Запорожье.

Украинские военные предполагают, что главный удар в Запорожской области может быть направлен на район Пятихаток, параллельно реке Днепр. Дополнительно возможны действия врага в районе Гуляйполя.

Отмечается, что в Херсонской области россияне уже пытались прорваться на правый берег Днепра. В конце ноября их диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) были отбиты неподалеку Антоновского моста со стороны Олешек.

По информации от источников, решение о наступлении на Херсон уже принято. Операцию будет курировать командующий воздушно-десантных войск РФ Михаил Теплинский. Для выполнения задач планируется привлечь до 4 000 российских штурмовиков, в частности:

61-ю отдельную бригаду морской пехоты РФ;

7-ю десантно-штурмовую дивизию ВДВ.

Отмечается, что эти подразделения РФ осенью 2022 года уже отступали с Херсонщины, что добавляет операции символизма.

Сообщается, что российские планы зависят от погодных условий.

Чтобы добраться до правого берега Херсонской области, оккупантам необходимо пересекать Днепр, поскольку все мосты в этом районе разрушены. Это создает потребность в использовании лодок или сооружении переправ.

Также известно, что после подрыва Каховской ГЭС часть территорий Днепра превратилась в болотистые участки, которые зимой замерзают, что может облегчить переход врага.

Напомним, что партизаны движения "АТЕШ" сообщали о случаях уничтожения солдатами РФ лодок, поскольку те опасаются острова Днепра и пересекать его.

Еще одним проблемным фактором для оккупантов является то, что часть десантуры из УВ "Днепр" ранее была переброшена на помощь российским подразделениям в Курской области и она еще пока оттуда не вернулась.

Собеседники РБК-Украина сомневаются в успешности замыслов Москвы, учитывая сложность такой операции. Также важно то, что украинские военные уже готовы встречать врага на правом берегу Херсонской области, что усложнит реализацию наступления.