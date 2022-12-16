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Наступ на Херсон був успішним лише на 50-60%, - генерал Ковальчук

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Київ, П'ятниця 16 грудня 2022 21:48
Наступ на Херсон був успішним лише на 50-60%, - генерал Ковальчук Фото: наступ на Херсон був успішним лише на 50-60% (facebook.com/garryshow)
Автор: Константин Широкун

Контрнаступ на Херсонському напрямку для ЗСУ був успішним лише на 50-60%, оскільки російським військам вдалося відступити, і вони вже перекинуті на інші напрямки.

Про це заявив генерал-майор Андрій Ковальчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Контрнаступ на південному напрямі був успішним лише на 50-60%, оскільки російські війська, що звільнилися, відтоді рушили для боротьби з українськими військовими на сході, а також все ще можуть завдавати артилерійських ударів по правому березі Дніпра", - зазначив Ковальчук.

Він також зазначив, що кінцевою метою наступу на Херсонщину було знищення всіх російських солдатів на західному березі Дніпра. Однак через брак часу та дефіцит боєприпасів війська РФ у результаті змогли відступити.

За його словами, майбутні цілі України та напрямки для наступів українських військових поки що тримаються в секреті.

"Колись я обов'язково напишу мемуари, я розповім правду про те, що сталося. Сьогодні я не можу говорити зайвого, щоб не зіпсувати майбутнє", - додав генерал-майор.

Як відомо, Херсон окупували з 2 березня 2022 року. Операція щодо його звільнення розпочалася у вересні.

Вже 11 листопада у ГУР підтвердили, що Херсон повертається під контроль України. ЗСУ входять до міста, а шляхи відступу росіян перебувають під вогневим контролем українських захисників.

Через кілька днів у Херсоні відбулася офіційна церемонія підняття державного прапора. На ній був присутній президент Володимир Зеленський.

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