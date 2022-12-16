Наступ на Херсон був успішним лише на 50-60%, - генерал Ковальчук

Контрнаступ на Херсонському напрямку для ЗСУ був успішним лише на 50-60%, оскільки російським військам вдалося відступити, і вони вже перекинуті на інші напрямки.

Про це заявив генерал-майор Андрій Ковальчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Контрнаступ на південному напрямі був успішним лише на 50-60%, оскільки російські війська, що звільнилися, відтоді рушили для боротьби з українськими військовими на сході, а також все ще можуть завдавати артилерійських ударів по правому березі Дніпра", - зазначив Ковальчук.

Він також зазначив, що кінцевою метою наступу на Херсонщину було знищення всіх російських солдатів на західному березі Дніпра. Однак через брак часу та дефіцит боєприпасів війська РФ у результаті змогли відступити.

За його словами, майбутні цілі України та напрямки для наступів українських військових поки що тримаються в секреті.

"Колись я обов'язково напишу мемуари, я розповім правду про те, що сталося. Сьогодні я не можу говорити зайвого, щоб не зіпсувати майбутнє", - додав генерал-майор.