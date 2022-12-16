Наступление на Херсон было успешно лишь на 50-60%, - генерал Ковальчук
Контрнаступление на Херсонском направлении для ВСУ было успешным лишь на 50-60%, так как российским войскам удалось отступить и они уже переброшены на другие направления.
Об этом заявил генерал-майор Андрей Ковальчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Контрнаступление на южном направлении было успешным только на 50-60%, так как освободившиеся российские войска с тех пор двинулись для борьбы с украинскими военными на востоке, а также все еще могут наносить артиллерийские удары по правому берегу Днепра", - отметил Ковальчук.
Он также отметил, что конечной целью наступления на Херсон было уничтожение всех русских солдат на западном берегу Днепра. Однако из-за нехватки времени и дефицита боеприпасов войска РФ в итоге смогли отступить.
По его словам, будущие цели Украины и направления для наступлений украинских военных пока держатся в секрете.
"Когда-нибудь я обязательно напишу мемуары, я расскажу правду о том, что произошло. Сегодня я не могу говорить лишнего, чтобы не испортить будущее", - добавил генерал-майор.
Как известно, Херсон был оккупирован со 2 марта 2022 года. Операция по его освобождению началась в сентябре.
Уже 11 ноября в ГУР подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины. ВСУ входят в город, а пути отступления россиян находятся под огневым контролем украинских защитников.
Спустя несколько дней в Херсоне состоялась официальная церемония поднятия государственного флага. На ней присутствовал президент Владимир Зеленский.
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