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Наступление на Херсон было успешно лишь на 50-60%, - генерал Ковальчук

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Киев, Пятница 16 декабря 2022 21:48
Наступление на Херсон было успешно лишь на 50-60%, - генерал Ковальчук Фото: наступление на Херсон было успешно лишь на 50-60% (facebook.com/garryshow)
Автор: Константин Широкун

Контрнаступление на Херсонском направлении для ВСУ было успешным лишь на 50-60%, так как российским войскам удалось отступить и они уже переброшены на другие направления.

Об этом заявил генерал-майор Андрей Ковальчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Контрнаступление на южном направлении было успешным только на 50-60%, так как освободившиеся российские войска с тех пор двинулись для борьбы с украинскими военными на востоке, а также все еще могут наносить артиллерийские удары по правому берегу Днепра", - отметил Ковальчук.

Он также отметил, что конечной целью наступления на Херсон было уничтожение всех русских солдат на западном берегу Днепра. Однако из-за нехватки времени и дефицита боеприпасов войска РФ в итоге смогли отступить.

По его словам, будущие цели Украины и направления для наступлений украинских военных пока держатся в секрете.

"Когда-нибудь я обязательно напишу мемуары, я расскажу правду о том, что произошло. Сегодня я не могу говорить лишнего, чтобы не испортить будущее", - добавил генерал-майор.

Как известно, Херсон был оккупирован со 2 марта 2022 года. Операция по его освобождению началась в сентябре.

Уже 11 ноября в ГУР подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины. ВСУ входят в город, а пути отступления россиян находятся под огневым контролем украинских защитников.

Спустя несколько дней в Херсоне состоялась официальная церемония поднятия государственного флага. На ней присутствовал президент Владимир Зеленский.

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