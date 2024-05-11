Наступ на Харківську область: Зеленський розповів, де ведуться оборонні операції

Ситуація в Харківській області

Нагадаємо, вчора, 10 травня, російські військові посилили наступ у прикордонних районах Харківської області. Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ.

Станом на сьогодні продовжуються бої в прикордонні та в так званій "сірій зоні". За останніми даними, у Харківській області вже дві "сірі зони".

Докладніше про ситуацію та про те, що наразі є "сірою зоною" в Харківській області - можна дізнатись у матеріалі.

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