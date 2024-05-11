Наступление на Харьковскую область: Зеленский рассказал, где ведутся оборонные операции

"Сегодня внимание прежде всего фронту ситуации в тех наших районах, где сейчас больше всего рисков российских наступательных действий", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, оборонительные операции украинских военных продолжаются в Харьковской области, а именно в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка.

"Это приграничные села. Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что также особенно напряженной остается ситуация в Донецкой области, в частности Покровское направление - Семеновка, Нетайлово.

"Там ежесуточно более 30 боевых столкновений. Крайне сложно. Конечно, внимание и всем другим направлениям наших оборонительных действий: Купянское, Лиманское, Северское, Краматорское, Времовское", - добавил он.