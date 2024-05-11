RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Наступление на Харьковскую область: Зеленский рассказал, где ведутся оборонные операции

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский назвал населенные пункты где сейчас ведутся оборонительные операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

"Сегодня внимание прежде всего фронту ситуации в тех наших районах, где сейчас больше всего рисков российских наступательных действий", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, оборонительные операции украинских военных продолжаются в Харьковской области, а именно в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка.

"Это приграничные села. Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что также особенно напряженной остается ситуация в Донецкой области, в частности Покровское направление - Семеновка, Нетайлово.

"Там ежесуточно более 30 боевых столкновений. Крайне сложно. Конечно, внимание и всем другим направлениям наших оборонительных действий: Купянское, Лиманское, Северское, Краматорское, Времовское", - добавил он.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, вчера, 10 мая, российские военные ужесточили наступление в приграничных районах Харьковской области. Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ.

По состоянию на сегодняшний день продолжаются бои в пограничных и в так называемой "серой зоне". По последним данным,в Харьковской области уже две "серые зоны".

Подробнее о ситуации и о том, что сейчас "серая зона" в Харьковской области - можно узнать в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийХарьковВойна России против Украины