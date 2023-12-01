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Настрої бізнесу в Україні погіршилася: у всіх секторах планують скорочення працівників

Україна, П'ятниця 01 грудня 2023 12:52
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Настрої бізнесу в Україні погіршилася: у всіх секторах планують скорочення працівників Фото: бізнес зберіг негативні очікування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українській бізнес у листопаді 2023 року знову мав негативі очікування щодо результатів діяльності своїх підприємств у найближчій перспективі. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) залишився нижче нейтрального рівня (50 пунктів) та склав 49,31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Воєнні дії та їх наслідки, посилення безпекових ризиків, розрив логістичних ланцюгів, певне обмеження пропозиції електроенергії та її здорожчання для бізнесу, податкові зміни, звуження інвестиційного попиту, а також брак кваліфікованих працівників продовжували стримувати економічну активність підприємств та негативно вплинули на їхні очікування", - йдеться в повідомленні.

Настрої бізнесу в Україні погіршилася: у всіх секторах планують скорочення працівників

Підприємства торгівлі залишаються єдиним сектором економіки, що прогнозує поліпшення результатів своєї діяльності завдяки сповільненню інфляції, сталому внутрішньому попиту та збільшенню пропозиції товарів, зазначили в НБУ.

Настрої бізнесу в Україні погіршилася: у всіх секторах планують скорочення працівників

На тлі подальшого зростання закупівельних цін учасники опитування очікують зростання цін/тарифів на власну продукцію/послуги.

Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими. Керівники усіх секторів продовжують очікувати скорочення загальної чисельності працівників, найбільше - в секторі будівництва, йдеться в повідомленні.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 6 до 23 листопада 2023 року. В опитуванні взяло участь 460 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.

Споживчі настрої погіршуються

Нагадаємо, за даними щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, у жовтні 2023 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 2,8 пункти та становить 79,9 п. Українці стали більше побоюватися безробіття, падіння гривні та зростання цін.

За даними ПФУ, за останні три місяці середня зарплата в Україні впала на 1,5 тисяч гривень - з 16 тисяч у червні 2023 року до 14,5 тисяч гривень у вересні.

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