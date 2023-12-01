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Настроения бизнеса в Украине ухудшились: во всех секторах планируют сокращения работников

Украина, Пятница 01 декабря 2023 12:52
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Настроения бизнеса в Украине ухудшились: во всех секторах планируют сокращения работников Фото: бизнес сохранил негативные ожидания (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес в ноябре 2023 года сохранил негативные ожидания результатов деятельности своих предприятий в ближайшей перспективе. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) остался ниже нейтрального уровня (50 пунктов) и составил 49,31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Военные действия и их последствия, усиление рисков безопасности, разрыв логистических цепочек, определенное ограничение предложения электроэнергии и ее удорожание для бизнеса, налоговые изменения, сужение инвестиционного спроса, а также нехватка квалифицированных работников продолжали сдерживать экономическую активность предприятий и негативно повлияли на их ожидания", - говорится в сообщении.

Настроения бизнеса в Украине ухудшились: во всех секторах планируют сокращения работников

Предприятия торговли остаются единственным сектором экономики, прогнозирующим улучшение результатов своей деятельности благодаря замедлению инфляции, постоянному внутреннему спросу и увеличению предложения товаров, отметили в НБУ.

Настроения бизнеса в Украине ухудшились: во всех секторах планируют сокращения работников

На фоне дальнейшего роста закупочных цен участники опроса ожидают роста цен/тарифов на собственную продукцию/услуги.

Оценки занятости остаются сдержанными. Руководители всех секторов продолжают ожидать сокращения общей численности работников, больше всего - в секторе строительства, говорится в сообщении.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 6 по 23 ноября 2023 года. В опросе приняло участие 460 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.

Потребительские настроения ухудшаются

Напомним, по данным ежемесячного исследования компании Info Sapiens, в октябре 2023 года Индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 2,8 пункта и составил 79,9 п. Украинцы стали больше опасаться безработицы, падения гривны и роста цен.

По данным ПФУ, за последние три месяца средняя зарплата в Украине упала на 1,5 тысячи гривен - с 16 тысяч в июне 2023 года до 14,5 тысячи гривен в сентябре.

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