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Настроения украинского бизнеса улучшились до уровня осени 2019 года

Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес в августе 2021 года улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 53,4 п. против 50,8 п. в июле и показал самое высокое значение с октября 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины (НБУ).

Как отметили в НБУ, высокий потребительский спрос, благоприятная внешняя конъюнктура, рост бюджетных расходов на развитие инфраструктуры, а также продолжающееся оживление инвестиционной деятельности положительно влияли на ожидания предприятий всех секторов экономики.

"Впервые за два года улучшения ожидали предприятия всех секторов экономики, которые принимают участие в опросах", - говорится в сообщении.

Благодаря высоким оценкам по объемам произведенной продукции и объемов новых заказов значение диффузионных индексов промышленности и строительства находятся выше равновесного уровня четвертый месяц подряд.

Положительные оценки по занятости имеют предприятия промышленности, строительства и сферы услуг. Предприятия торговли, несмотря на положительные оценки в отношении своей деловой активности, как и раньше, не ожидают увеличения общей численности работников, сообщили в НБУ.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 25 августа 2021 года. В опросе приняли участие 322 предприятия. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в мае 2021 года граждане Украины довольно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: 60% опрошенных оценивают ее как "очень плохую" или "очень плохую". И только 5% оценивают ситуацию как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% как "не плохую и не хорошую".

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Национальный банк Украины