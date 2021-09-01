Настроения украинского бизнеса улучшились до уровня осени 2019 года

Как отметили в НБУ, высокий потребительский спрос, благоприятная внешняя конъюнктура, рост бюджетных расходов на развитие инфраструктуры, а также продолжающееся оживление инвестиционной деятельности положительно влияли на ожидания предприятий всех секторов экономики.

"Впервые за два года улучшения ожидали предприятия всех секторов экономики, которые принимают участие в опросах", - говорится в сообщении.

Благодаря высоким оценкам по объемам произведенной продукции и объемов новых заказов значение диффузионных индексов промышленности и строительства находятся выше равновесного уровня четвертый месяц подряд.

Положительные оценки по занятости имеют предприятия промышленности, строительства и сферы услуг. Предприятия торговли, несмотря на положительные оценки в отношении своей деловой активности, как и раньше, не ожидают увеличения общей численности работников, сообщили в НБУ.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 25 августа 2021 года. В опросе приняли участие 322 предприятия. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.