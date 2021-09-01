Настрої українського бізнесу покращилися до рівня осені 2019 року

Як зазначили в НБУ, високий споживчий попит, сприятлива зовнішня кон’юнктура, зростання бюджетних видатків на розбудову інфраструктури, а також триваюче пожвавлення інвестиційної діяльності позитивно впливали на очікування підприємств усіх секторів економіки.

"Уперше за два роки поліпшення очікували підприємства всіх секторів економіки, що беруть участь в опитуваннях", - йдеться в повідомленні.

Завдяки високим оцінкам щодо обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень значення дифузійних індексів промисловості та будівництва знаходяться вище рівноважного рівня четвертий місяць поспіль.

Позитивні оцінки щодо зайнятості мають підприємства промисловості, будівництва та сфери послуг. Підприємства торгівлі, незважаючи позитивні оцінки щодо своєї ділової активності, як і раніше, не очікують збільшення загальної чисельності працівників, повідомили в НБУ.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 25 серпня 2021 року. В опитуванні взяли участь 322 підприємства. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.