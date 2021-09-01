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Настроения украинского бизнеса улучшились до уровня осени 2019 года

Новина українською →
Украина, Среда 01 сентября 2021 13:40
Настроения украинского бизнеса улучшились до уровня осени 2019 года Фото: настроения бизнеса значительно улучшились (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес в августе 2021 года улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 53,4 п. против 50,8 п. в июле и показал самое высокое значение с октября 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины (НБУ).

Как отметили в НБУ, высокий потребительский спрос, благоприятная внешняя конъюнктура, рост бюджетных расходов на развитие инфраструктуры, а также продолжающееся оживление инвестиционной деятельности положительно влияли на ожидания предприятий всех секторов экономики.

Настроения украинского бизнеса улучшились до уровня осени 2019 года

"Впервые за два года улучшения ожидали предприятия всех секторов экономики, которые принимают участие в опросах", - говорится в сообщении.

Настроения украинского бизнеса улучшились до уровня осени 2019 года

Благодаря высоким оценкам по объемам произведенной продукции и объемов новых заказов значение диффузионных индексов промышленности и строительства находятся выше равновесного уровня четвертый месяц подряд.

Положительные оценки по занятости имеют предприятия промышленности, строительства и сферы услуг. Предприятия торговли, несмотря на положительные оценки в отношении своей деловой активности, как и раньше, не ожидают увеличения общей численности работников, сообщили в НБУ.

Как бизнес оценил результаты своей деятельности в августе? В течение месяца индекс ожиданий деловой активности (иода)...

Posted by Национальный банк Украины on Wednesday, September 1, 2021

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 25 августа 2021 года. В опросе приняли участие 322 предприятия. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в мае 2021 года граждане Украины довольно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: 60% опрошенных оценивают ее как "очень плохую" или "очень плохую". И только 5% оценивают ситуацию как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% как "не плохую и не хорошую".

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Национальный банк Украины
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