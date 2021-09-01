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Настрої українського бізнесу покращилися до рівня осені 2019 року

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Україна, Середа 01 вересня 2021 13:40
Настрої українського бізнесу покращилися до рівня осені 2019 року Фото: настрої бізнесу значно покращилися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Український бізнес у серпні 2021 року покращив оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 53,4 п. проти 50,8 п. у липні й показав найвище значення з жовтня 2019 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України (НБУ).

Як зазначили в НБУ, високий споживчий попит, сприятлива зовнішня кон’юнктура, зростання бюджетних видатків на розбудову інфраструктури, а також триваюче пожвавлення інвестиційної діяльності позитивно впливали на очікування підприємств усіх секторів економіки.

Настрої українського бізнесу покращилися до рівня осені 2019 року

"Уперше за два роки поліпшення очікували підприємства всіх секторів економіки, що беруть участь в опитуваннях", - йдеться в повідомленні.

Настрої українського бізнесу покращилися до рівня осені 2019 року

Завдяки високим оцінкам щодо обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень значення дифузійних індексів промисловості та будівництва знаходяться вище рівноважного рівня четвертий місяць поспіль.

Позитивні оцінки щодо зайнятості мають підприємства промисловості, будівництва та сфери послуг. Підприємства торгівлі, незважаючи позитивні оцінки щодо своєї ділової активності, як і раніше, не очікують збільшення загальної чисельності працівників, повідомили в НБУ.

Як бізнес оцінив результати своєї діяльності у серпні? Упродовж місяця індекс очікувань ділової активності (ІОДА)...

Posted by Національний банк України on Wednesday, September 1, 2021

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 25 серпня 2021 року. В опитуванні взяли участь 322 підприємства. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у травні 2021 року громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: 60% опитаних оцінюють її як "дуже погану" або "досить погану". І лише 5% оцінюють ситуацію як "добру" або "дуже добру", а 32% ˗ як "не погану і не добру".

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Національний банк України
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