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Настроения украинского бизнеса резко ухудшилась в начале 2022 года: что стало причиной

Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес резко ухудшил оценки относительно перспектив своей деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в январе 2022 года составил 40,5 пунктов, что является самым низким значением за последние 12 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины (НБУ).

Как отметили в НБУ, на уровень ожиданий влияли как традиционное для начала года ослабление деловой активности, так и ряд дополнительных факторов, среди которых ухудшение эпидемической ситуации, повышение цен на энергоносители в мире, а также рост вероятности военного конфликта, отметили в НБУ.

Предприятия всех секторов экономики, участвующих в опросе, прогнозировали дальнейший рост цен на свою продукцию/услуги на фоне существенного удорожания сырья, материалов и товаров поставщиков.

Предложения на рынке труда снизились, общие оценки по занятости ухудшились. Респонденты всех секторов, кроме торговли, ожидали сокращения численности работников, отметили в НБУ.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 24 января 2021 года. В опросе приняло участие 408 предприятий. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Напомним, Индекс потребительских настроений в Украине в декабре 2021 года составил 67,2, что на 1,2 пункта выше показателя ноября.

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Национальный банк Украины