Настрої українського бізнесу різко погіршилася на початку 2022 року: що стало причиною

Як зазначили НБУ, на рівень очікувань впливали як традиційне для початку року послаблення ділової активності, так і низка додаткових чинників, серед яких погіршення епідемічної ситуації, підвищення цін на енергоносії в світі, а також зростання ймовірності воєнного конфлікту, зазначили в НБУ.

Підприємства всіх секторів економіки, що беруть участь в опитуванні, прогнозували подальше зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі суттєвого подорожчання сировини, матеріалів і товарів постачальників.

Пропозиції на ринку праці знизилися, загальні оцінки щодо зайнятості погіршилися. Респонденти всіх секторів, крім торгівлі, очікували скорочення чисельності працівників, зазначили в НБУ.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 24 січня 2021 року. В опитуванні взяло участь 408 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.