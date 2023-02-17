Настрій на півострові змінюється. В ГУР розповіли про неминучу деокупацію Криму

За словами Скібіцького, ще до подій 2014 року, безліч індикаторів сигналізували про необхідність вжиття оперативних заходів для уникнення ескалації на півострові.

"В умовах, коли представники влади, наділені повноваженнями давати відповідні накази, фактично працювали в інтересах Росії та роками підривали нашу обороноздатність, а ворог системно готувався до захоплення Криму, про ефективність спроб завадити окупації говорити не доводиться", - додав представник ГУР.

Наразі Україна ретельно відслідковує динаміку настроїв населення в Криму. Ставлення до Росії змінюється не лише у тих, хто втратив під час війни родичів, але й у симпатиків окупаційного режиму.

Скібіцький зауважив, що звільнення Криму включатиме:

військовий аспект;

економічний аспект;

соціально-гуманітарний аспект;

юридичний аспект;

"Після відновлення територіальної цілісності України, у Криму буде реалізовано комплекс необхідних програм для відновлення там нормального і безпечного життя. Кримський півострів знову стане популярним українським курортом", - пояснив представник ГУР.