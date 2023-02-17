Настроение на полуострове меняется. В ГУР рассказали о неминуемой деоккупации Крыма

Освобождение Крымского полуострова от оккупации является лишь вопросом времени. После зверств России, в Крыму начало меняться настроение среди населения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя ГУР МО Украины Вадима Скибицкого в интервью для "АрмияInform".
По словам Скибицкого, еще до событий 2014 года множество индикаторов сигнализировали о необходимости принятия оперативных мер во избежание эскалации на полуострове.
"В условиях, когда представители власти, наделенные полномочиями давать соответствующие приказы, фактически работали в интересах России и годами взрывали нашу обороноспособность, а враг системно готовился к захвату Крыма, об эффективности попыток помешать оккупации говорить не приходится", - добавил представитель ГУР.
Украина тщательно отслеживает динамику настроений населения в Крыму. Отношение к России меняется не только у потерявших во время войны родственников, но и у симпатиков оккупационного режима.
Скибицкий отметил, что освобождение Крыма будет включать:
"После восстановления территориальной целостности Украины, в Крыму будет реализован комплекс необходимых программ для восстановления там нормальной и безопасной жизни. Крымский полуостров снова станет популярным украинским курортом", - пояснил представитель ГУР.
Напомним, РБК-Украина писалО о том, что бывший командующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Годжес сомневается в том, что российский диктатор Владимир Путин останется у власти до конца года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.