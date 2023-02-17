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Настроение на полуострове меняется. В ГУР рассказали о неминуемой деоккупации Крыма

Фото: Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Освобождение Крымского полуострова от оккупации является лишь вопросом времени. После зверств России, в Крыму начало меняться настроение среди населения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя ГУР МО Украины Вадима Скибицкого в интервью для "АрмияInform".

По словам Скибицкого, еще до событий 2014 года множество индикаторов сигнализировали о необходимости принятия оперативных мер во избежание эскалации на полуострове.

"В условиях, когда представители власти, наделенные полномочиями давать соответствующие приказы, фактически работали в интересах России и годами взрывали нашу обороноспособность, а враг системно готовился к захвату Крыма, об эффективности попыток помешать оккупации говорить не приходится", - добавил представитель ГУР.

Украина тщательно отслеживает динамику настроений населения в Крыму. Отношение к России меняется не только у потерявших во время войны родственников, но и у симпатиков оккупационного режима.

Скибицкий отметил, что освобождение Крыма будет включать:

  • военный аспект;
  • экономический аспект;
  • социально-гуманитарный аспект;
  • юридический аспект;

"После восстановления территориальной целостности Украины, в Крыму будет реализован комплекс необходимых программ для восстановления там нормальной и безопасной жизни. Крымский полуостров снова станет популярным украинским курортом", - пояснил представитель ГУР.

Напомним, РБК-Украина писалО о том, что бывший командующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Годжес сомневается в том, что российский диктатор Владимир Путин останется у власти до конца года.

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