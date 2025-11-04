Настоятелю Святогірської лаври оголосили нову підозру: його заарештували

Як розповіли в СБУ, слідчі викрили нові факти злочинної діяльності настоятеля одного з монастирів УПЦ Московського патріархату на прифронтовій території Донеччини.

За даними слідства, митрополит публічно заперечував воєнні злочини Росії, виправдовував її агресію проти України та поширював фейки про українських військових.

Як встановлено, навесні 2022 року під час літургії він заперечував причетність окупантів до масованих обстрілів регіону, під час яких було пошкоджено кілька храмів разом із насельниками.

Крім того, священнослужитель розповсюджував дезінформацію, звинувачуючи Сили оборони у руйнуваннях та жертвах серед духовенства, тим самим підтримуючи російську пропаганду.

На підставі зібраних доказів митрополиту повідомили митрополиту про підозру за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (чч.1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Клірику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше СБУ вже викривала цього клірика на несанкціонованому розповсюдженні даних про розташування підрозділів ЗСУ. Матеріали тієї справи вже скеровано до суду.

В Офісі генпрокурора додали, що раніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак апеляція дозволила внесення застави у розмірі 1,5 млн гривень, яку він сплатив.

Фото: настоятелю Святогірської лаври оголосили нову підозру (gp.gov.ua)