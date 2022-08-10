Настоящего жителя СССР нужно изолировать от мира. Ермак назвал цель нового пакета санкций ЕС

Одной из приоритетных целей нового пакета санкций Европейского Союза против Россию должен быть запрет на выдачу шенгенских виз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака .

"Настоящий житель СССР должен быть изолированным от цивилизованного мира. Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам - это одна из приоритетных целей нового пакета санкций ЕС. Давайте поможем россиянам восстановить нафталиновый Советский Союз в их границах", - написал он.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти стран ЕС немедленно прекратить выдавать туристические визы россиянам.

Ранее эстонский МИД предлагал включить в следующий пакет европейских санкций против России запрет на выдачу виз.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть границы для всех граждан РФ, заявив, что "россияне должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.