ua ru
Ср, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Настоящего жителя СССР нужно изолировать от мира. Ермак назвал цель нового пакета санкций ЕС

Новина українською →
Среда 10 августа 2022 15:16
Настоящего жителя СССР нужно изолировать от мира. Ермак назвал цель нового пакета санкций ЕС Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Одной из приоритетных целей нового пакета санкций Европейского Союза против Россию должен быть запрет на выдачу шенгенских виз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Настоящий житель СССР должен быть изолированным от цивилизованного мира. Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам - это одна из приоритетных целей нового пакета санкций ЕС. Давайте поможем россиянам восстановить нафталиновый Советский Союз в их границах", - написал он.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти стран ЕС немедленно прекратить выдавать туристические визы россиянам.

Ранее эстонский МИД предлагал включить в следующий пакет европейских санкций против России запрет на выдачу виз.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть границы для всех граждан РФ, заявив, что "россияне должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак Санкции против России
NEWS
ЕС обсудит запрет на выдачу виз россиянам. СМИ назвали сроки
ЕС обсудит запрет на выдачу виз россиянам. СМИ назвали сроки
DAILY
Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк