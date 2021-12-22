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Настоящая аномалия. В Гренландии зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха

Автор: Иванна Шовкун

В последние дни на севере Гренландии наблюдалась аномально высокая температура воздуха. Это настоящая аномалия для данного периода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Так, в одном из самых северных городов на планете Земля - Канак (Гренландия) - 21 декабря был побит температурный рекорд. Максимальная температура в дневные часы выросла до +8,3 градуса.

"Для таких высоких широт, учитывая еще холодный период года и тот факт, что в Гренландии сейчас царит полярная ночь - это настоящая аномалия!", - говорится в сообщении.

Напомним, на острове Галиндез, где находится украинская станция "Академик Вернадский" выпал рекордный уровень снега. Такой высоты полярники не фиксировали уже 20 лет.

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