Справжня аномалія. У Гренландії зафіксували рекордно високу температуру повітря

В останні дні на півночі Гренландії спостерігалася аномально висока температура повітря. Це справжня аномалія для цього періоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Facebook .

Так, в одному з найпівнічніших міст на планеті Земля - Канак (Гренландія) - 21 грудня було побито температурний рекорд. Максимальна температура вдень виросла до +8,3 градуса.

"Для таких високих широт з огляду на ще холодний період року і той факт, що в Гренландії зараз панує полярна ніч - це справжня аномалія!", - йдеться у повідомленні.