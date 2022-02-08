Экономика и инфраструктура: наставник футзальной сборной Украины очертил путь в гранды

Главный тренер футзальной сборной Украины Александр Косенко по мотивам выступления на Евро-2022 назвал экономический рост главным условием результатов на уровне сборных Испании и Португалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ специалиста во время пресс-конференции в PM Hall.

"Прежде всего это развитие страны. Страна должна развиваться быстрыми темпами. Тогда будут появляться и площадки, и будет расти благосостояние каждого гражданина", – отметил Косенко.

По его мнению, улучшение экономической ситуации даст возможность заниматься любым видом спорта. Сам тренер верит, что выбором детей станет футзал. Для пребывания среди футзальных грандов, уверен тренер, необходимы сохранение интереса у молодежи и хорошие игровые условия для команд Суперлиги и Первой лиги.

"Для поддержки такого уровня – нужны условия, чтобы демонстрировать все самое лучшее. Надеюсь, наше выступление даст толчок к быстрому налаживанию условий для нормального функционирования любого вида спорта", – добавил Косенко.